Napoli, Giulia Russo nuovo direttore del carcere di Poggioreale

È la dottoressa Giulia Russo il nuovo direttore del carcere di Napoli Poggioreale: Giulia Russo assume ufficialmente l'incarico di dirigente della casa circondariale di Poggioreale dopo la lunga esperienza alla guida del carcere di Secondigliano. Dirigente di comprovata esperienza ha dimostrato negli anni una particolare attenzione e sensibilità per le problematiche della polizia penitenziaria e massima comprensione per le condizioni operative degli agenti. "La collaborazione tra direzione e organizzazioni sindacali sarà fondamentale per affrontare le difficoltà sia strutturali che quelle legate alla sicurezza dell' l'istituto partenopeo", dice l' Uspp, con il presidente Giuseppe Moretti e con ip segretario regionale Ciro Auricchio. Il sindacato, infine, rinnovando l'augurio di buon lavoro, evidenzia la propria disponibilità "per un confronto costruttivo ai fini del miglioramento delle condizioni di lavoro degli agenti ed il rafforzamento delle condizioni di sicurezza all'interno dell'istituto".