Poste: webinar per i cittadini di Napoli e provincia L'iniziativa

Mario Pepe

Proseguono per i cittadini napoletani gli appuntamenti di Educazione Finanziaria in modalità webinar. Mercoledì, in occasione della Giornata dell’Educazione Assicurativa e nell’ambito degli eventi legati alla partecipazione di Poste Italiane all’iniziativa del “Mese dell’Educazione Finanziaria”, si prevede un doppio appuntamento sul tema “La protezione”: il primo incontro alle 10 e il secondo, con sottotitoli e interprete LIS, alle 16. Durante i webinar i relatori condivideranno con i partecipanti utili suggerimenti su come proteggere sé stessi e i propri cari dagli eventi accidentali che potrebbero verificarsi nel corso della vita. Gli incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale per compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari. Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi alla pagina web di Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it, scegliere la tematica di interesse e registrarsi.