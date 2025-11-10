Tv: la "Promessa di Patrizio" concluse a Napoli riprese tv movie su pugile Oliva

La storia vera del campione, tra dolore, riscatto e gloria olimpica sul ring

Napoli.  

Si sono concluse nel capoluogo partenopeo le riprese di 'La promessa di Patrizio', il film per la televisione che racconta la straordinaria parabola umana e sportiva di Patrizio Oliva, leggenda del pugilato italiano, campione del mondo e medaglia d'oro alle Olimpiadi di Mosca 1980. Il tv movie, diretto da Simona Ruggeri e scritto da Valerio D'Annunzio, Fabio Rocco Oliva e dallo stesso Patrizio Oliva, è una coproduzione Rai Fiction e CinemaFiction. Girato interamente a Napoli in cinque settimane, il film ha scelto come set i luoghi simbolo della città e i quartieri dove Oliva è cresciuto, restituendo autenticità e radicamento territoriale a una storia di riscatto e determinazione.

A interpretare il giovane Patrizio è Ciro Minopoli, affiancato da un cast che include Fortunato Cerlino, Antonia Truppo, Azzurra Mennella, Annalisa Pennino, Erasmo Genzini, Francesca Colasante, Maria Luisa Addezio, Gianluca Di Gennaro, Gennaro Silvestro e lo stesso Oliva. Il film ripercorre la vita del pugile soprannominato ''Sparviero'' per la sua eleganza e velocità sul ring, mettendo al centro una Napoli che lotta, soffre e sogna. La vicenda prende avvio dalla tragica morte del fratello maggiore Ciro, evento che segna profondamente il giovane Patrizio e lo spinge a raccoglierne l'eredità, trasformando il dolore in forza e la boxe in una via di salvezza.

Magro, fragile ma animato da una volontà incrollabile, Oliva si allena con disciplina e passione, fino a diventare un simbolo di speranza per la sua famiglia e per un'intera città. La promessa di Patrizio è il racconto di una battaglia che va oltre il ring: una storia di coraggio, amore familiare e riscatto sociale, in cui ogni caduta è solo il preludio a una nuova, più forte, rinascita.

