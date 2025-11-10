Maratona al Maradona: mille studenti uniti in una staffetta tra sport e memoria Oggi la presentazione del progetto a Palazzo San Giacomo

Lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli diventa il simbolo di sport, educazione e partecipazione civica con il progetto “Maratona al Maradona – Le scuole conquistano il Maradona con la staffetta 42x1000”. L’iniziativa, presentata recentemente alla stampa, coinvolgerà mille studenti in una corsa speciale, ispirata alla storica Corsa di Miguel.

Un’iniziativa che unisce sport e memoria

La staffetta 42x1000 nasce con l’obiettivo di trasformare uno degli stadi più iconici d’Italia in un luogo di incontro, inclusione e memoria collettiva. L’evento prende spunto dalla figura di Miguel Benancio Sanchez, maratoneta e poeta argentino, vittima della dittatura militare, e dal messaggio di Diego Armando Maradona, campione e simbolo di impegno sociale e diritti umani.

Gli studenti protagonisti della staffetta

Protagonisti della giornata saranno gli studenti delle scuole di Napoli e provincia, che si passeranno il testimone in una staffetta di 42 chilometri complessivi. L’iniziativa vuole incoraggiare le nuove generazioni a vivere lo sport come strumento di solidarietà, educazione e cittadinanza attiva, trasformando la corsa in un momento di crescita e consapevolezza civile.

L’importanza dei valori trasmessi dall’evento

Oltre al lato sportivo, la Maratona al Maradona rappresenta un’occasione per riflettere sui valori della libertà, della memoria storica e del rispetto dei diritti umani. Lo stadio diventa così non solo un luogo di competizione, ma anche di educazione e condivisione.