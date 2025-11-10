Il Presepe Napoletano in Mostra nei Centri Commerciali Dal 20 novembre la V edizione de “I Presepi di Napoli” tra arte, tradizione e laboratori

Il 14 Novembre 2025 alle ore 12:00 al Centro Commerciale La Birreria [Area Food] è prevista la conferenza stampa ed inaugurazione della V edizione della Mostra di Presepi ed Arte Presepiale organizzata da LA LUNA DEGLI ARTISTI in collaborazione con l'Associazione I Presepi di Napoli, presieduta da Luisa Piccolo.

Le esposizioni verranno presentate nella Galleria del Centro Commerciale La Birreria di Napoli dal 20 novembre 2025 al 11 gennaio 2026; nella Galleria del Centro Commerciale Mongolfiera di Foggia dal 5 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 e nella Galleria del Centro Commerciale Jambo 1 di Trentola Ducenta (Ce) dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Al Centro La Birreria, la manifestazione, giunta alla quinta edizione e visitata da migliaia di persone ogni anno, propone come sempre opere presepiali di altissima qualità realizzate dai migliori Maestri di Napoli e Provincia.

Interverranno:

On. Massimo Manfredi

Cons. Regionale Bruno Fiola

Capo Staff Sindaco Comune di Napoli Angela Cammarota

Dott. Luisa Piccolo Presidente dell'Associazione I Presepi di Napoli

Dott. Caterina Esposito direttore del Centro Commerciale

Come sempre, l’obiettivo della mostra per gli organizzatori è quello di avvicinare i giovani alla tradizione napoletana, diffondere l'arte e la cultura presepiale partendo dalle periferie, consolidando il legame del Centro Commerciale con il territorio e stimolando l’aggregazione sociale con un progetto culturale.

Sono già attivi i laboratori pratici e teorici per le scuole del territorio e le Associazioni che assistono adolescenti in difficoltà.

Tre le sezioni da visitare:

La sezione classica, quella con i Presepi della tradizione Napoletana del ‘700 e dell’800

La sezione dedicata agli altri stili (artisti che realizzano anche opere bellissime ma che hanno stili diversi dal ‘700 e ‘800)

La sezione dei Presepi dei bambini.

Durante l'inaugurazione, verrà presentato il libro di Luisa Piccolo: I Presepi di Napoli, dalla tradizione alla costruzione.

La rassegna si svolge col patrocinio della Regione Campania per I Presepi di Napoli in tour.

Programma

Le mostre sono visitabili tutti i giorni dalle 17:00 alle 20:00; il sabato e la domenica e dal 20 al 23 dicembre le Mostre saranno aperte dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00