Napoli: rimossi baracche e rifiuti da area sottostante via Ponte Maddalena Il tema era stato oggetto di trattazione in seduta del Comitato ordine e sicurezza in Prefettura

E' stata restituita al Comune di Napoli l'area sottostante via Ponte della Maddalena, all'altezza degli uffici della Prefettura, da tempo occupata da baracche e ricoveri di fortuna. Questa mattina sul posto sono intervenuti gli agenti del nucleo Investigativo ambientale ed Emergenz sociali della Polizia locale, insieme al personale di Asia e dell'Agenzia del Demanio per le operazioni di sgombero e pulizia. Il tema era stato oggetto di trattazione in una seduta del Comitato ordine e sicurezza in Prefettura.

L'operazione, che proseguira' nei prossimi giorni con lo smaltimento di Asia delle ingenti quantita' di rifiuti prelevate, rientra nelle attivita' programmate dal Tavolo tecnico permanente per il decoro urbano, fortemente voluto dal sindaco, che coinvolge assessorati, servizi comunali e societa' partecipate per la parte operativa. L'assetto organizzativo del Tavolo tecnico, coordinato da Ciro Turiello, ha consentito in questi mesi di realizzare numerosi interventi di manutenzione e di pulizia straordinaria, e laddove necessario, di vera e propria bonifica, per tutelare il decoro degli spazi pubblici sia in centro che in periferia. Tutto questo anche allo scopo di assicurare la possibilita' ai cittadini di fruirne in sicurezza.