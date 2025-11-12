Napoli, in forse la consegna di 35 treni per la Circumvesuviana: nuovo rinvio Eav pronta a penali e risarcimenti per i ritardi di Stadler

La Circumvesuviana di Napoli rischia un altro colpo ai suoi già fragili servizi: la società fornitrice dei nuovi treni, Stadler, ha richiesto una modifica dei tempi di consegna, segnando il terzo rinvio in soli 4 anni.

L’Eav, azienda regionale che gestisce la Circum, guidata da Umberto De Gregorio, ha risposto con fermezza, dichiarando di essere pronta ad applicare penali e valutare il risarcimento danni a causa dei ritardi.

Solo 3 treni arrivati su 38: il collaudo ancora incerto

La gara del 2019 prevedeva la fornitura di 56 nuovi convogli, ciascuno del valore di 6,5 milioni di euro, fondamentali per contrastare soppressioni e guasti frequenti sulla linea.

Ad oggi, solo 3 treni sono arrivati a Napoli, e nessuno è ancora entrato in servizio, in attesa del collaudo. Secondo De Gregorio, però, non è chiaro quando il primo collaudo potrà avvenire, aggravando la situazione per pendolari e trasporti locali.

La lettera di Eav a Valencia: richiesta di rispetto dei tempi

Nella missiva inviata il 7 novembre a Stadler a Valencia, Eav sottolinea la gravità della situazione:

“Non è possibile accogliere eventuali richieste di ulteriore proroga dei tempi di consegna e/o di modifica delle condizioni di pagamento. Eav si riserva di agire in tutte le sedi, anche giudiziarie, per il risarcimento del danno”.

L’azienda ha inoltre diffidato Stadler ad adottare ogni misura necessaria per recuperare i ritardi accumulati.

Sciopero dei lavoratori e nuovo governo regionale

Il problema dei ritardi si somma allo sciopero di 24 ore indetto dal sindacato Confail, che già in passato aveva registrato quasi il 30% di adesione tra i lavoratori.

Il dossier sui treni sarà tra i primi ad attendere il nuovo presidente della Regione, a seguito delle elezioni del 23 e 24 novembre 2025, rappresentando una delle sfide più urgenti per il trasporto pubblico campano.