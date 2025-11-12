Educazione sessuale nelle scuole campane: Osservatorio denuncia passo indietro Grande preoccupazione da parte dell'Osservatorio

L’Osservatorio Campania esprime forte preoccupazione per i recenti sviluppi nell’educazione sessuale e affettiva nelle scuole della regione. Secondo l’ente, vi è il rischio di privare adolescenti e preadolescenti di interventi essenziali al loro benessere, soprattutto tramite l’introduzione di un consenso preventivo che potrebbe escludere proprio chi ha più bisogno di tutela.

Giovani a rischio disinformazione

L’Osservatorio sottolinea che i ragazzi esclusi da percorsi di educazione sessuale rischiano di affidarsi a fonti non corrette, come il web, o di essere condizionati dalle chiusure delle famiglie di origine.

L’educazione sessuale e affettiva è considerata fondamentale per lo sviluppo dell’intelligenza emotiva, dell’empatia, della consapevolezza di sé, oltre a essere uno strumento chiave per prevenire bullismo e violenza di genere.

Collaborazioni e iniziative per promuovere inclusione

Recentemente, l’Osservatorio ha siglato un accordo con il Corecom Campania per promuovere l’inclusione e contrastare l’odio nelle scuole e sul web, ribadendo l’importanza di programmi educativi che proteggano le giovani generazioni.