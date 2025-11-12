Traffico e incidenti a Napoli: "Viabilità ingestibile", l’allarme dei sindacati La denuncia: “Napoli è una città paralizzata dal traffico”

La situazione del traffico a Napoli è ormai fuori controllo. A denunciarlo sono Pasquale Ottaviano (Sitan/Atn) e Raffaele Serpico (Unimpresa/Mobilità), che in una nota congiunta parlano di una viabilità “ingestibile” e di un’amministrazione comunale “incapace di garantire sicurezza e decoro urbano”.

Secondo i sindacati, l’aumento degli incidenti stradali – tra cui il tragico caso di una ragazza di 14 anni investita a Fuorigrotta – rappresenta solo la punta dell’iceberg di un sistema ormai al collasso.

Strade dissestate e cantieri eterni: “Napoli come un campo di battaglia”

I rappresentanti dei lavoratori puntano il dito contro i cantieri infiniti che da anni ostacolano la circolazione. “Strade ridotte a percorsi di guerra e un traffico soffocante – spiegano – rendono impossibile il servizio taxi e rallentano il trasporto pubblico su gomma, intrappolato nello stesso caos che colpisce la mobilità privata”.

L’assenza di controlli adeguati, aggiungono, consente la circolazione anche di veicoli altamente inquinanti, come gli Euro 0, peggiorando ulteriormente la qualità dell’aria e la vivibilità cittadina.

Mobilità sostenibile: “Serve una pianificazione moderna e rispettosa delle norme europee”

Per i sindacati è necessario avviare una “bonifica del traffico urbano”, con un piano strategico che rispetti le direttive europee sulla mobilità sostenibile.

“Continuare a ignorare questa emergenza – avvertono Ottaviano e Serpico – significa condannare Napoli a un futuro di caos, insicurezza e sottosviluppo”.

Cosa serve per migliorare la viabilità di Napoli

Gli esperti del settore trasporti indicano alcune soluzioni prioritarie per uscire dall’emergenza traffico:

Piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) aggiornato e applicato; Potenziamento del trasporto pubblico e delle corsie preferenziali; Regolamentazione più rigida per l’accesso in città dei veicoli inquinanti; Miglioramento della segnaletica e della sicurezza stradale; Chiusura rapida e controllata dei cantieri aperti.

Solo con un’azione coordinata tra Comune, Regione e operatori del settore sarà possibile restituire a Napoli una viabilità sicura, moderna e sostenibile.