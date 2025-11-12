Parco di Santa Chiara, i genitori lanciano una petizione per la sicurezza “Vogliamo sicurezza e manutenzione per i nostri bambini”

Una rappresentanza di genitori residenti nel centro storico, preoccupata per le condizioni del parco giochi di Santa Chiara, ha lanciato una petizione su Change.org per chiedere al Comune una nuova riqualificazione dell’area.

L’iniziativa nasce dal gruppo WhatsApp “I genitori di Santa Chiara”, che da tempo monitora la situazione del parchetto, una delle pochissime aree verdi gratuite a disposizione dei bambini del centro storico di Napoli.

Il restyling di aprile non basta

Lo scorso aprile la Seconda Municipalità aveva avviato un intervento di restyling che prevedeva:

la sostituzione della struttura principale del parco (arrampicata e scivolo); la bonifica dell’area precedentemente occupata dai clochard; l’installazione di un tronco sali e scendi a quattro posti; e la collocazione di tre nuovi cestini per i rifiuti.

Tuttavia, secondo i residenti, questi interventi non sono sufficienti a garantire la sicurezza e la fruibilità completa dell’area giochi.

Cosa chiedono i genitori

Nella petizione, i genitori elencano una serie di richieste mirate a migliorare concretamente il parco di Santa Chiara:

sostituzione delle giostre più vecchie e pericolose (come cavallucci e altalene); installazione di giochi adatti ai bambini più grandi, in linea con il cartello d’ingresso (3–12 anni); illuminazione adeguata per garantire sicurezza anche nelle ore serali; sostituzione dei tappetini di gomma danneggiati, non idonei a proteggere dai traumi; aumento del numero di cestini per i rifiuti; pulizie più frequenti e calendarizzate; disinfestazione dai topi e manutenzione della fontanella; maggiore cura dell’arredo urbano e degli spazi verdi.

“Chiediamo piena fruibilità e sicurezza dell’area”

Nel testo della petizione, i promotori dichiarano:

“I sottoscritti genitori e residenti presenti nel cortile del Monastero di Santa Chiara, con la presente raccolta firme, sostengono le richieste sopra indicate e sollecitano il Comune di Napoli a garantire la piena fruibilità, sicurezza e manutenzione dell’area bambini.”

La petizione mira a sensibilizzare l’amministrazione comunale sulla necessità di una manutenzione costante e un piano di gestione più attento per un’area che rappresenta un punto di riferimento per tante famiglie del centro storico.

Un’oasi da tutelare nel cuore di Napoli

Il Parco di Santa Chiara è uno dei pochi spazi pubblici dedicati ai bambini nel cuore di Napoli.

Benché piccolo, il giardino ha un grande valore sociale: offre ai più piccoli un luogo sicuro dove giocare, socializzare e vivere momenti di svago.

I genitori sperano che il loro appello trovi ascolto e che il Comune intervenga presto per trasformare il parco in un modello di cura, sicurezza e partecipazione cittadina.