Lavori al collettore fognario, via Appia verso la riapertura Incontro a Giugliano con i rappresentanti Eav

Via Appia nel tratto che va dalle colonne di Giugliano verso Aversa riaprirà completamente al traffico perché i lavori per la realizzazione del collettore fognario sarà ultimati entro il prossimo 30 novembre. È quanto emerse da una riunione operativa che si è svolta al Comune di Giugliano alla alla quale hanno partecipato, tra gli altri, i rappresentanti di EAV - Ente Autonomo Volturno - insieme ai sindaci di Giugliano in Campania e Sant'Antimo.

Nel corso dell'incontro sono stati condivisi i tempi e le modalità di completamento delle opere relative al collettore fognario, nel tratto compreso tra Via Colonne e Via Appia. Per la realizzazione dell'opera la strada è stata parzialmente chiusa al traffico per un lunghissimo periodo di tempo, causando notevoli disagi sia agli automobilisti che ai commercianti, che nelle scorse settimane sono scesi in piazza. In base all'ultimo cronoprogramma, trasmesso dall'impresa concessionaria, entro dicembre sarà chiusa la concessione relativa all'intervento "Miano-Piscinola- Mugnano-Aversa Centro, collettore fognario 2° stralcio". I lavori in corso presso i cantieri ancora attivi, invece, verranno completati entro il 30 novembre, con la restituzione delle aree ai Comuni competenti. "EAV conferma il proprio impegno nel garantire il rispetto dei tempi previsti e la piena collaborazione con i Comuni interessati, nell'ottica di un costante coordinamento con il territorio e di una gestione efficiente delle opere infrastrutturali", si legge in una nota.