Euro2032: Abodi, a settembre saranno scelti 5 stadi, lavoriamo su 12 progetti C'è anche il Maradona

"Per Euro 2032 verranno scelti cinque stadi, questo avverrà a settembre del 2026, la Federazione li comunicherà all'Uefa".

Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi intervenendo alla 42esima Assemblea annuale dell’Anci.

"Noi - ha spiegato Abodi - stiamo lavorando su dodici progetti. Stiamo costruendo un portafoglio di opportunità finanziarie per poter concorrere al quadro economico di ogni singolo progetto. Stiamo lavorando, tra gli altri, su ipotesi che riguardano Roma, Milano, Napoli, Cagliari, Empoli, Parma, Venezia, Verona, Genova, Palermo. Fermo restando che la scelta dei cinque sarà una competizione, quindi ogni amministrazione dovrà dare il meglio".