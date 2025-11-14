Napoli, intensificati i controlli sulla sicurezza sul lavoro per le festività Ispezioni in fabbriche e negozi

A Napoli proseguono le attività di controllo dedicate alla sicurezza sul lavoro, con una particolare attenzione ai settori della vendita al dettaglio e della produzione di materiale pirotecnico. Le autorità locali hanno programmato nuove ispezioni nelle prossime settimane, che continueranno anche nei mesi successivi, per garantire il rispetto delle normative vigenti e prevenire potenziali rischi per la pubblica incolumità.

Focus su fabbriche e depositi di artifici pirotecnici

In vista dell’avvicinarsi del periodo natalizio – momento in cui aumenta la produzione e la vendita di fuochi d’artificio – le verifiche interesseranno in modo specifico fabbriche e depositi di articoli pirotecnici. L’obiettivo è accertare la corretta gestione delle attività legate alla produzione e alla commercializzazione di materiali esplodenti, limitando pericoli per lavoratori, cittadini e ambiente.

Pianificazione delle attività nel Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Durante la riunione del 7 novembre del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza dei rappresentanti istituzionali, delle procure e delle forze dell’ordine, è stata definita una strategia condivisa per intensificare la vigilanza sul territorio. Tra i partecipanti figuravano l’assessore alla legalità del Comune di Napoli, vari rappresentanti delle procure competenti, il Questore, i responsabili dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle polizie locali e metropolitane.

Controlli coordinati tra Prefettura e Forze dell’Ordine

La Prefettura di Napoli, insieme alle forze dell’ordine e alle polizie locali, continuerà a monitorare costantemente un settore considerato ad alto rischio. L’obiettivo è contrastare attività illecite, tutelare la sicurezza dei lavoratori, proteggere l’ambiente e prevenire maltrattamenti agli animali spesso coinvolti nelle conseguenze dei botti illegali.

Contrasto all’economia illegale

I controlli mirano anche a colpire le reti criminali legate alla produzione e distribuzione non autorizzata di fuochi d’artificio. Una vigilanza più serrata consente di disincentivare l’economia sommersa e di garantire maggiore trasparenza in un settore particolarmente sensibile in determinati periodi dell’anno.