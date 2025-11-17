Diabete: al via Sinfonia 2.0 per la prescrizione dei sensori Il sistema sarà attivato il 24 novembre 2025

Mario Pepe

Il coordinamento delle associazioni di pazienti diabetici della Campania ha accolto la comunicazione ufficiale della Giunta regionale che segna l'avvio della nuova piattaforma prescrittiva Sinfonia 2.0 – Sensori Diabete. Il sistema sarà attivato il 24 novembre 2025 e permetterà finalmente la prescrizione dei sensori per il monitoraggio continuo della glicemia (Cgm) e di altre tecnologie avanzate, come i microinfusori.

"Una delle conseguenze della disastrosa gara di due anni fa è stata l’impossibilità per i pazienti di accedere sul territorio ai monitoraggi in continuo. Finalmente si ripristina la normalità”, ha dichiarato Fabiana Anastasio, presidente del Coordinamento delle associazioni.

Il documento regionale, protocollato il 12 novembre 2025, richiama l'attenzione dei direttori generali delle Asl ad attivare con urgenza procedure autonome di approvvigionamento, in attesa della nuova gara, per assicurare la continuità dell'assistenza.

'Ringrazio di cuore Ugo Trama, dirigente di Settore, - ha continuato Anastasio - per aver accolto tutte le istanze del Coordinamento esposte in Commissione diabetologica regionale, tra cui la richiesta ai direttori generali delle Asl di provvedere all’approvvigionamento di tutti i materiali in tempo utile per garantire continuità assistenziale ai cittadini pazienti con diabete”. La nota invita le aziende sanitarie a garantire che, per gli assistiti che utilizzano microinfusori e/o sensori Cgm, la fornitura dei presidi per diabetici (strisce, lancette) sia distribuita presso la stessa sede di ritiro dei microinfusori/sensori, una misura fondamentale per evitare disagi agli assistiti.

Advocacy, con passione ed impegno. Il Coordinamento continuerà a vigilare affinché il 24 novembre sia rispettato l’impegno e l'assistenza sia garantita senza interruzioni a tutti i pazienti campani.