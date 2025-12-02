Napoli, potenziati i trasporti pubblici per il Ponte dell'Immacolata Metro linea 1 e funicolari fino alle 2

Potenziati tutti i servizi di trasporto pubblico in considerazione dei rilevanti flussi turistici registrati in questi giorni a Napoli e delle prossime previsioni. Centrale, in tale ottica secondo l'Amministrazione comunale, il ruolo di Anm vettore principale per la mobilità dei cittadini e volano della crescita della città. Il ponte dell'Immacolata, classico snodo di arrivi, comincia già giovedì 4 dicembre con la finale di X Factor a Napoli; ed è infatti dal 4 dicembre e fino al giorno dell'Immacolata che Anm potenzia tutti i servizi per cittadini e turisti: metropolitana linea 1 e le 4 funicolari di Chiaia, Centrale, Montesanto e Mergellina, secondo le disponibilità del personale, offriranno un servizio fino alle 02:00 così come le principali linee bus di superficie, tram e filobus.

Sarà inoltre sperimentato il prolungamento dell'arco di servizio di linea 6 fine alle 21. Anche i parcheggi Anm di interscambio con il trasporto pubblico saranno aperti fino alle 02:00 per consentire di lasciare l'auto e poi spostarsi in città con metropolitana, funicolari, ascensori, bus e tram. "Il potenziamento dei servizi di Anm con il prolungamento degli orari rappresenta - dice il sindaco Gaetano Manfredi - una risposta efficace ed immediata alle esigenze di cittadini e turisti per vedere garantito sempre di più il diritto alla mobilità a cominciare dal servizio pubblico che infatti sta registrando numero record. Considerando i flussi turistici e la presenza di numerosi benché necessari cantieri in città, invito a utilizzare sempre di più i mezzi pubblici per vivere al meglio le opportunità che stiamo offrendo per una Napoli viva ma moderna".