San Gennaro Vesuviano: controlli dei carabinieri nei locali notturni In campo il nucleo ispettorato del lavoro

Continuano i controlli dei carabinieri del comando provinciale di Napoli nei locali notturni. E’ stata la volta di San Gennaro Vesuviano dove i militari della locale stazione hanno controllato un noto locale per eventi a piazza Margherita.

Durante l’ispezione effettuata con i nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri di Napoli e con il personale dell’Asl Napoli 3 Sud sono stati trovati diversi alimenti privi di tracciabilità. Si stanno approfondendo, inoltre, alcune difformità edilizie dello stabile.