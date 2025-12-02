Trasporti. Regionale Campania Cerimonia giuramento per 9 capitreno In ultimi 3 anni ne sono stati assunti 89

Cresce ancora l'organico del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) in Campania. La scorsa settimana, a Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, nove nuovi capitreno hanno prestato giuramento, procedura prevista per assumere il ruolo di Pubblico Ufficiale che rivestiranno nella loro attività lavorativa. Si tratta di sei ragazze e tre ragazzi, tra i 20 ed i 27 anni, provenienti dalle varie province della regione, tutti diplomati nei licei e negli istituti tecnici regionali e con conoscenza della lingua inglese.

Il lungo percorso formativo, in aula e a bordo treno, li porterà tra alcuni giorni a lavorare sui treni regionali campani. Un iter ricco di elementi teorici e pratici nel quale sono stati trattati con particolare attenzione i temi della sicurezza, dell'accoglienza e dell'informazione ai passeggeri. Durante la formazione pratica i giovani sono stati affiancati da colleghi più esperti. dai quali poter apprendere gli aspetti più concreti del mestiere. I capitreno, si legge in una nota di Trenitalia, sono il punto di riferimento essenziale per i viaggiatori sia a bordo treno che a terra. Accolgono, orientano e informano le persone fornendo indicazioni e verificano i titoli di viaggio dei passeggeri provvedendo, se necessario, alla loro regolarizzazione. Il capotreno, nello svolgimento delle proprie mansioni, assume il ruolo di Pubblico Ufficiale sorvegliando la sicurezza e la regolarità della circolazione del treno di cui è responsabile.

Le assunzioni della Direzione regionale Campania di Trenitalia negli ultimi tre anni sono state di 160 unità tra macchinisti e capotreno. Un processo di ricambio generazionale che rappresenta "un'opportunità di lavoro per i giovani campani" e va di pari passo con il progressivo rinnovo della flotta del Regionale - già trentadue i treni di ultima generazione in circolazione sui binari della Campania - che proseguirà anche nel 2026 con l'arrivo di ulteriori otto nuovi convogli in linea con quanto definito nel Contratto di Servizio in essere con la Regione Campania.