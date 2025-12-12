Violenza di genere, ecco la panchina rossa all'Ospedale del Mare Il direttore sanitario Maria Corvino: "Al fianco delle donne pronti a fare la nostra battaglia"

Inaugurata nella mattinata di oggi, in presenza del direttore generale Gaetano Gubitosa, del direttore sanitario aziendale Maria Corvino, dei direttori sanitario e amministrativo ospedalieri rispettivamente Giuseppe Vitiello e Massimo Barresi e in rappresentanza della FIALS ASL Napoli 1 Centro Stefania Buono, Responsabile Coordinamento Donne FIALS, Federico Roselli, segretario aziendale, sindacato che ha donato l’opera, la panchina rossa all’interno dell’Ospedale del Mare della ASL Napoli 1 Centro, presso l’atrio “Albero”.

Altre autorità presenti all’evento Sandro Fucito, presidente e Mariarca Viscovo, assessore pari opportunità e politiche sociali per la Municipalità 6; Giovanni Galano, garante per l’infanzia e l’adolescenza Regione Campania.

La ASL Napoli 1 Centro, che ha scelto di essere al fianco delle donne vittime di violenza ormai da anni con percorso e sportello rosa presso l’ospedale San Paolo, l’Ospedale Pellegrini e presso l’Ospedale del Mare, ha voluto installare la panchina rossa anche in questa sede e lo ha fatto con l’autenticità che contraddistingue l'azione dell'attuale direzione strategica.

Il fenomeno della violenza di genere, purtroppo, non accenna a diminuire tanto è vero che ogni anno in Italia miete decine e decine di vittime. Basti pensare che solo nel nostro paese, da gennaio a fine novembre 2025 le donne vittime di femminicidio sono state 77, numero davvero allarmante e preoccupante.

La panchina rappresenta un simbolo di civiltà che invita alla riflessione, un simbolo materico ma carico di significato che non ci farà dimenticare le vittime di quella che oggi è, a tutti gli effetti, una strage e che ci rende responsabili della necessità di un pieno cambiamento culturale.

“Installare la panchina rossa può sembrare una piccola cosa, dichiara il direttore sanitario Maria Corvino, ma su un tema come quello della violenza sulle donne si comincia anche dalle piccole cose. “La panchina rossa, spiega Corvino, dice a tutti che l’ASL Napoli 1 Centro è da sempre, con i suoi operatori, a fianco delle donne ed è pronta a fare la propria battaglia”. “Il Nostro obiettivo, continua il direttore sanitario, è quello di implementare sempre più l’azione di sostegno e assistenza alle donne vittime di violenza”.

“La panchina rossa, afferma il direttore generale Gaetano Gubitosa, rappresenta un luogo dove riflettere e dove acquisire la forza per imparare o insegnare la potenza del rispetto”. “Il rispetto e la cultura sono strumenti fondamentali per combattere la violenza di genere, chiude Gubitosa, l’educazione è la chiave per cambiare le mentalità e prevenire quindi questo tipo di violenza creando un mondo più sicuro e rispettoso per le donne”.