Napoli, Luca Trapanese: "Al Comune sono stati quattro anni intensi" Il commento dell'ex assessore pronto ad entrare in consiglio regionale

“Da qualche giorno, in maniera definitiva, non sono più Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli. Le mie deleghe sono state trasferite all’Assessora Chiara Marciani, alla quale auguro sinceramente buon lavoro”. Inizia così il lungo post sui social del neo consigliere regionale Luca Trapanese, ed ormai ex assessore al Welfare di Palazzo San Giacomo.

Luca Trapanese: ho provato a migliorare la qualità della vita delle persone e della città

“Sono stati quattro anni intensi e indimenticabili – scrive Trapanese -, fatti di lavoro duro, ascolto costante e impegno quotidiano. Ho cercato sempre di dare risposte, consapevole che la bacchetta magica non esiste e che i problemi sono tanti, spesso più grandi delle risorse a disposizione. Eppure, con tutti i limiti, ho provato a migliorare la qualità della vita delle persone e della città, passo dopo passo.

Un ringraziamento sentito va al mio staff, alle persone della segreteria, ai dirigenti e ai funzionari che in questi anni non si sono mai fermati, lavorando giorno e notte, soprattutto nelle emergenze. Un ringraziamento va anche ai miei colleghi di Giunta, persone di altissimo livello politico e umano, di grande preparazione e competenza. Per me è stato un onore lavorare al loro fianco e imparare da ciascuno di loro.

Un ringraziamento profondo va infine al sindaco Gaetano Manfredi, che mi ha dato piena fiducia, consentendomi di vivere questa esperienza unica e, soprattutto, lasciandomi la massima libertà nella gestione del welfare cittadino”.