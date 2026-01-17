Intitolato al maestro Peppe Vessicchio il nuovo teatro comunale di Cardito Manfredi: "Investimento da 4 milioni". La figlia: "Papà fiero di essere napoletano"

Nel pomeriggio è stato inaugurato ufficialmente e intitolato al maestro e direttore d'orchestra "Peppe" Vessicchio il nuovo Teatro comunale di Cardito, realizzato dal Comune grazie a un finanziamento di 4 milioni di euro della Città Metropolitana di NAPOLI. Si tratta della prima opera sul territorio nazionale intitolata al celebre direttore d'orchestra.

"La struttura all'avanguardia - ha affermato il sindaco di Cardito, Giuseppe Cirillo - che è anche vicesindaco della Città Metropolitana, dotata di spazio teatrale e cinematografico, servizi tecnologici, aree verdi, colonnine elettriche per auto e giochi per disabili, sorge nella zona Slai e rappresenta un traguardo storico per la città e per l'intera area metropolitana napoletana". L'evento ha visto la partecipazione del sindaco metropolitano, Gaetano Manfredi, del vicepresidente della Regione Campania, Mario Casillo, del Viceprefetto di NAPOLI Luigia Sorrentino, e di Alessia Vessicchio, figlia del compianto Maestro, cui i sindaci Cirillo e Manfredi hanno consegnato simbolicamente le chiavi della città, a testimonianza del legame profondo tra la famiglia Vessicchio e la comunità carditese.

"L'inaugurazione del Teatro e la sua intitolazione al maestro Peppe Vessicchio - ha affermato il sindaco Manfredi - rappresenta un momento di grande significato per l'intera area metropolitana napoletana: un investimento di 4 milioni di euro per un'infrastruttura culturale che è anche ma un atto di fiducia nelle comunità e nei territori che hanno più bisogno di opportunità. Un presidio di cultura, bellezza e legalità in un'area che merita attenzione e sostegno concreto, per onorare la memoria del Maestro Vessicchio, un artista che ha portato la musica italiana nel mondo, senza mai dimenticare le proprie radici napoletane: l'eccellenza che nasce dalla cultura e dall'impegno, un esempio per le nuove generazioni".

"Peppe Vessicchio - ha proseguito la figlia Alessia - non ha mai rinnegato le sue origini, è sempre stato fiero e si è sempre sentito privilegiato per essere nato a NAPOLI, a Pianura. Ed è per questo che è un onore, oltre che una gioia per me e per la mia famiglia, vedere intitolato a lui il teatro comunale di Cardito. Inclusione e aggregazione sono valori importanti che mio padre ha sempre sostenuto, lui che è stato un ragazzo del popolo, lui che grazie alla cultura, alla musica, ha avuto la sua opportunità ed è diventato il grande Maestro che tutti abbiamo amato. Il mio grazie al sindaco di Cardito Peppe Cirillo e a tutti quelli che con lui hanno dato vita al teatro comunale Giuseppe Vessicchio".

Il Teatro Comunale, sito in Via Biagio Castiello, nei pressi del campo sportivo Papa, ha una capienza di circa 200 posti ed è dotato di uno spazio Cinema-Teatro con palcoscenico, schermo e attrezzature per spettacoli cinematografici, teatrali e musicali, tre camerini artisti e locali direzione-deposito-amministrazione, servizi igienici per artisti e pubblico, cabina di proiezione, ascensore di collegamento tra piano terra e primo piano, bar con spazio esterno, biglietteria e deposito guardaroba, area parcheggio, aree esterne, giostrine e impianti fotovoltaici. Il piano dell'amministrazione comunale è di renderlo disponibile per spettacoli, cicli e rassegne teatrali, proiezioni cinematografiche, rassegne dedicate alle scuole, cineforum, convegni, presentazioni ed eventi anche all'esterno.