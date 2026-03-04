Vergara è la "Stella nascente della Serie A" del mese di febbraio Il calciatore sarà premiato venerdì al Maradona. De Siervo: "Lavoro duro paga"

È il giovane Antonio Vergara, calciatore del Napoli, il vincitore del premio “Rising Star Of The Month” di febbraio. La cerimonia di consegna del trofeo si terrà nel pre-partita di Napoli-Torino, in programma venerdì 6 marzo 2026 alle ore 20.45 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Il riconoscimento, riservato ai giocatori Under 23 (nati a partire dal 1° gennaio 2003), viene assegnato grazie a una metodologia di analisi avanzata sviluppata da Kama Sport, che utilizza i dati raccolti dal sistema Hawk-Eye.

Il sistema valuta non solo le statistiche e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali, consentendo di misurare aspetti fondamentali come il movimento senza palla, le scelte di gioco e il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra. Per il calcolo finale del premio sono state considerate le giornate dalla 23ª alla 26ª della Serie A Enilive 2025/2026, garantendo una valutazione oggettiva e qualitativa delle prestazioni.

“Il lavoro duro, l’attesa densa di aspettative, l’emozione dell’esordio, le prime gioie e poi la consacrazione: tutto questo è stata la sintesi della stagione, fino a questo momento, di Antonio Vergara”, ha commentato Luigi De Siervo.

Cresciuto a Frattamaggiore, Vergara ha realizzato il sogno di ogni giovane calciatore napoletano: indossare la maglia del Napoli sotto la guida di un tecnico vincente come Antonio Conte. “Vergara è stato bravissimo a farsi trovare pronto e a convincere un pubblico esigente come quello napoletano, con prestazioni di crescente qualità e una personalità fuori dal comune, che lo hanno reso uno dei talenti emergenti del nostro campionato, ovvero una vera Rising Star della Serie A Enilive”.