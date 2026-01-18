Teatro San Carlo, 10' di applausi per la prima del Nabucco

Quattro le repliche, fino a sabato 31 gennaio

teatro san carlo 10 di applausi per la prima del nabucco
Napoli.  

Dieci minuti di applausi per la prima del Nabucco di Giuseppe Verdi, appena conclusa al Teatro di San Carlo, con la direzione di Riccardo Frizza e la regia di Andreas Homoki che, con questa produzione dell’Opernhaus Zürich, ha debuttato al Lirico di Napoli. Quattro le repliche fino a sabato 31 gennaio, prossime al sold-out.

Ludovic Tézier e Marina Rebeka hanno interpretato per la prima volta i ruoli di Nabucco e Abigaille. In scena anche Piero Pretti (Ismaele), Michele Pertusi (Zaccaria), Cassandre Berthon (Fenena), Caterina Marchesini (Anna).

A completare il cast Lorenzo Mazzucchelli nel ruolo del Gran Sacerdote e Francesco Domenico Doto, ex allievo dell’Accademia del Teatro di San Carlo, come Abdallo.

Repliche in programma; giovedì 22 (ore 19), domenica 25 (ore 17), mercoledì 28 (ore 20), e sabato 31 gennaio (ore 20).

Ha assistito allo spettacolo, tra gli altri, Sua Altezza Reale la Principessa Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di Calabria e di Palermo. Da sempre appassionata di opera e profondamente legata alla tradizione culturale italiana, la Principessa ha rinnovato con la sua presenza l’attenzione verso una delle istituzioni musicali più prestigiose al mondo, simbolo dell’eleganza e della storia di Napoli.

