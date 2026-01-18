Teatro San Carlo, 10' di applausi per la prima del Nabucco Quattro le repliche, fino a sabato 31 gennaio

Dieci minuti di applausi per la prima del Nabucco di Giuseppe Verdi, appena conclusa al Teatro di San Carlo, con la direzione di Riccardo Frizza e la regia di Andreas Homoki che, con questa produzione dell’Opernhaus Zürich, ha debuttato al Lirico di Napoli. Quattro le repliche fino a sabato 31 gennaio, prossime al sold-out.

Ludovic Tézier e Marina Rebeka hanno interpretato per la prima volta i ruoli di Nabucco e Abigaille. In scena anche Piero Pretti (Ismaele), Michele Pertusi (Zaccaria), Cassandre Berthon (Fenena), Caterina Marchesini (Anna).

A completare il cast Lorenzo Mazzucchelli nel ruolo del Gran Sacerdote e Francesco Domenico Doto, ex allievo dell’Accademia del Teatro di San Carlo, come Abdallo.

Repliche in programma; giovedì 22 (ore 19), domenica 25 (ore 17), mercoledì 28 (ore 20), e sabato 31 gennaio (ore 20).

Ha assistito allo spettacolo, tra gli altri, Sua Altezza Reale la Principessa Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, Duchessa di Calabria e di Palermo. Da sempre appassionata di opera e profondamente legata alla tradizione culturale italiana, la Principessa ha rinnovato con la sua presenza l’attenzione verso una delle istituzioni musicali più prestigiose al mondo, simbolo dell’eleganza e della storia di Napoli.