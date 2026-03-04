Città metropolitana a Napoli: focus all’Istituto Bernini-De Sanctis Sensibilizzazione dei giovani nell’ambito del progetto nazionale Anci sulla mobilità sicura

Allacciare sempre le cinture in auto, anche quelle sui sedili posteriori, indossare il casco, non consumare alcolici prima di mettersi alla guida e non usare il cellulare.

Sono questi pochi semplici consigli che sono stati ribaditi questa mattina durante l’incontro di sensibilizzazione rivolto agli studenti sul tema della sicurezza stradale che si è tenuto presso l’Istituto scolastico Bernini-De Sanctis a Napoli.

Organizzato dalla Città Metropolitana di Napoli nell’ambito del progetto nazionale ANCI sulla “Mobilità sicura”, l’incontro si pone l’obiettivo di ridurre l’incidentalità stradale attraverso una maggiore consapevolezza sui rischi della strada e attraverso la presentazione di comportamenti di guida responsabile.

Un approccio multidisciplinare, con una parte teorica a cura di Filomena Mauriello docente al laboratorio di Sicurezza stradale all’Università Federico II di Napoli (DiCEA-Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale), e una parte pratica a cura dell' Asl Napoli 1 centro con la dirigente dell’area Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro Cinzia Vesce che ha fatto interagire i giovani con speciali visori capaci di simulare la guida in stato di ebbrezza. I ragazzi, indossandoli, non sono riusciti a percorrere correttamente un semplice percorso ad ostacoli con birilli.

Toccante la testimonianza di Luigi e Maria, genitori di Rita Granata la 27enne travolta in via Leopardi a Fuorigrotta nella notte tra il 4 e 5 maggio del 2024 sulle strisce pedonali da un 24enne alla guida sotto effetto di alcol e droga.

Prossimi appuntamenti il 10 marzo liceo “Gaetano Salvemini” di Sorrento, mentre altri due incontri sono calendarizzati a Napoli: il 17 marzo all’ISIS “Caruso” e il 31 marzo all'Istituto alberghiero IPSEOA “Ippolito Cavalcanti”.