Juve Stabia-Sampdoria 1-1: secondo pari di fila per le vespe, il tabellino

Il gol di Correia al minuto 88, risposta blucerchiata con Di Pardo in pieno recupero: finale di 1-1 tra la Juve Stabia e la Sampdoria al "Menti". Secondo pareggio consecutivo per le vespe dopo quello a reti bianche al "Partenio-Lombardi" con l'Avellino.
Il tabellino
Serie B
Ventottesima Giornata
Juve Stabia-Sampdoria 1-1
Marcatori: 43' st Correia, 48' st Di Pardo
J. Stabia (3-5-2): Boer; Diakité, Giorgini, Dalle Mura; Carissoni, Mosti (14′ st Maistro), Correia, Leone, Cacciamani; Gabrielloni (33′ st Okoro), Burnete (14′ st Pierobon). All. Abate. A disp. Signorini, Vetro, Ricciardi, Ciammaglichella, Kassama, Torrasi, Matheus, Mannini
Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli; Palma, Abildgaard, Viti (45′ st Soleri); Di Pardo, Conti (45′ st Barak), Esposito (31′ st Ricci), Giordano (19′ st Cicconi); Begic, Cherubini (45′ st Pafundi); Brunori. All. Gregucci. A disp. Ghidotti, Coucke, Riccio, Hadžikadunic, Depaoli, Ferrari, Casalino
Arbitro: Collu
Ammoniti: Martinelli (S)
Assistenti: Mastrodonato e Emmanuele
Quarto ufficiale: Calzavara
VAR e AVAR: Paterna e Rutella
Recupero: 2' pt, 6' st