Juve Stabia-Sampdoria 1-1: secondo pari di fila per le vespe, il tabellino Al gol di Correia al minuto 88 risposta blucerchiata con Di Pardo

Il gol di Correia al minuto 88, risposta blucerchiata con Di Pardo in pieno recupero: finale di 1-1 tra la Juve Stabia e la Sampdoria al "Menti". Secondo pareggio consecutivo per le vespe dopo quello a reti bianche al "Partenio-Lombardi" con l'Avellino.

Il tabellino

Serie B

Ventottesima Giornata

Juve Stabia-Sampdoria 1-1

Marcatori: 43' st Correia, 48' st Di Pardo

J. Stabia (3-5-2): Boer; Diakité, Giorgini, Dalle Mura; Carissoni, Mosti (14′ st Maistro), Correia, Leone, Cacciamani; Gabrielloni (33′ st Okoro), Burnete (14′ st Pierobon). All. Abate. A disp. Signorini, Vetro, Ricciardi, Ciammaglichella, Kassama, Torrasi, Matheus, Mannini

Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli; Palma, Abildgaard, Viti (45′ st Soleri); Di Pardo, Conti (45′ st Barak), Esposito (31′ st Ricci), Giordano (19′ st Cicconi); Begic, Cherubini (45′ st Pafundi); Brunori. All. Gregucci. A disp. Ghidotti, Coucke, Riccio, Hadžikadunic, Depaoli, Ferrari, Casalino

Arbitro: Collu

Ammoniti: Martinelli (S)

Assistenti: Mastrodonato e Emmanuele

Quarto ufficiale: Calzavara

VAR e AVAR: Paterna e Rutella

Recupero: 2' pt, 6' st