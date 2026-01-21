America's Cup: Lorito (Federico II), Napoli vuole vincere un altro scudetto Rettore ateneo: "Partnership ci consentirà di realizzare progetti per gli studenti"

La Federico II è "Host Venue University Partner" dell'America's Cup. L'ateneo federiciano ha infatti sottoscritto un accordo con Ace, la società incaricata dell'organizzazione della 38ª America's Cup.

In particolare, l'innovativa partnership promuoverà "progetti congiunti" in cui gli studenti federiciani collaboreranno con Ace su temi inerenti alla tecnologia e all'innovazione, all'istruzione e alla sostenibilità, e saranno coinvolti negli eventi dell'America's Cup e, con l'inizio delle regate, avranno l'opportunità di collaborare all'interno dei team. Inoltre il team organizzativo dell'America's Cup ha allestito gli uffici nella sede di via Partenope della Federico II, dove lavora già dalla fine di settembre scorso.

"L'Ateneo partecipa - spiega Il Rettore della Federico II, Matteo Lorito - oggi all'evento di presentazione dei teams e del trofeo America's Cup in qualità di University Host Istitution. Il legame con gli organizzatori di questo grande evento sportivo consentirà di realizzare progetti per i nostri studenti e per Napoli, promuovendo il valore dello sport in combinazione con la cultura. L'Ateneo fa gli auguri a tutti gli atleti coinvolti e ovviamente al team italiano, con l'auspicio di vincere un nuovo "scudetto" nella meravigliosa baia di Napoli".