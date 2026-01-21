Calciomercato Napoli resta a saldo zero Niet del Consiglio Federale

Resta a saldo zero il mercato del Napoli. Il Consiglio federale straordinario della Figc ha infatti respinto la richiesta avanzata dalla Lega Serie A, rinviando di fatto qualsiasi modifica normativa che avrebbe potuto sbloccare l’operatività del club azzurro.

Come riferito da Luca Marchetti di Sky Sport, la posizione del Napoli non è legata a problemi economici: i conti del club sono in ordine. La società partenopea aveva chiesto all’assemblea della Lega di portare all’attenzione del Consiglio federale la possibilità di modificare le NOIF (Norme Organizzative Interne Federali), così da superare l’attuale situazione di “blocco soft” del mercato.

Nella giornata di ieri, l’assemblea della Lega Serie A aveva approvato la proposta con 16 voti favorevoli, un voto contrario (Milan) e tre astensioni. In mattinata, però, il Consiglio federale ha chiarito che, per procedere a un cambiamento delle NOIF, è necessaria l’unanimità oppure una formale dichiarazione di non rivalsa legale da parte dei club astenuti o contrari.

Solo nel momento in cui arriverà questa documentazione (se arriverà) – una sorta di liberatoria – la situazione potrebbe sbloccarsi e consentire al Napoli di operare regolarmente sul mercato. Al momento, invece, il club resta fermo, in attesa che si completi l’iter istituzionale necessario.

Una vicenda che tiene il Napoli in una posizione di stand-by e che conferma come, al di là della solidità finanziaria del club, il nodo resti esclusivamente di natura regolamentare.