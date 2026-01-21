Gautieri: "Juventus e Chelsea? Capitano al momento giusto" L'allenatore: "Ha ragione Conte ad essere arrabbiato, ma ora ci si può solo rialzare"

Il Napoli impatta contro il Copenaghen complicando non poco la sua avventura in Champions. Arrabbiatissimo Conte a fine gara, giustificato da Carmine Gautieri, ex calciatore del Napoli e allenatore ai microfoni di Ottochannel ha dichiarato: “E' normale che tutti si aspettassero una vittoria per come si era messa la partita. Il Napoli ha creato tanto ma non è riuscito a finalizzare. Si doveva approfittare perché il Napoli è molto più forte del Copenaghen quindi è normale che Conte sia arrabbiato”



E all'orizzonte ci sono Juventus e Chelsea, due gare che possono svoltare la stagione in un modo o nell'altro: “Ci sono difficoltà per gli infortuni dall'inizio del campionato e questo il Napoli lo sta subendo. Qualcosa paghi quando ti mancano giocatori così importanti specie in un torneo completamente diverso come la Champions. Juventus e Chelsea? Per me sono l'ideale in un momento del genere, specie per un allenatore come Conte”.