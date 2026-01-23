Ricci: "Nel 2025 in Campania più di 80 morti sul lavoro" - FOTO Il segretario della Cgil al gazebo del Comune di Napoli in Piazza Municipio

“Nel 2025 in Campania ci sono stati più di 80 morti sul lavoro e anche quest'anno non è iniziato bene”. Nicola Ricci, segretario Cgil Campania al gabebo allestito dal Comune in piazza Municipio non ha dubbi: la sicurezza sul lavoro è un tema che richiede l'intervento di tutti.

Napoli città sicurezza: l'osservatorio del Comune in piazza

L’Osservatorio comunale “Napoli Città Sicura” questa mattina in piazza con la sua prima iniziativa pubblica di sensibilizzazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Iniziativa svolta contemporaneamente in quattro punti strategici della città, con gazebo e unità mobili attrezzate per incontrare cittadini, lavoratori e scolaresche. Come detto non solo piazza Municipio, l'evento si è svolto anche in piazza Nazionale; via Scarlatti e via Domenico Atripaldi (San Giovanni a Teduccio).

“C'è una statistica e io direi una brutta statistica che vede la Campania tra le prime tre regioni per quello che è davvero un dramma”, il commento del segretario.

Bene dunque l'iniziativa promossa da Palazzo San Giacomo per “un'operazione che vede il coivolgimento di tutti i soggetti”.

“Il dramma del lavoro è un tema collettivo. Ci vogliono provvedimenti, a partire da un'attività di sensibilizzazione”, ribadisce Ricci che accende ancora una volta i riflettori sulla necessità di intervenire su più fattori per promuovere anzitutto la cultura della prevenzione.

“Credo sia un elemento culturale in cui un istituzione come il comune di Napoli – conclude Nicola Ricci - deve fare questa operazione: vicino ai lavoratori, favorire la formazione, la prevenzione e un sistema di garanzia per avere un lavoro sicuro”.