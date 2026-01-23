Asse mediano: al via sostituzione giunti di dilatazione

Lungo l’Asse Mediano (SS162NC), a partire da lunedì 26 gennaio, prenderanno il via lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione, sulla carreggiata in direzione di Acerra, nella tratta compresa tra gli svincoli di Grumo Nevano e Frattamaggiore, in provincia di Napoli.
Nel dettaglio, l’intervento – per un investimento complessivo di circa 1 milione di euro – richiederà una prima fase consistente in attività propedeutiche (installazione della segnaletica, rilievi tecnici etc.) la cui durata è stimata in circa una settimana lavorativa, con l’attivazione di un cantiere mobile, limitato ai tempi di svolgimento delle operazioni.
Subito dopo, si procederà all’avvio delle lavorazioni, per l’estensione dei circa 2 km complessivi – che richiederanno l’installazione di un cantiere fisso, definito per fasi della lunghezza di circa 500 metri allo scopo di limitare i disagi per la circolazione, con restringimento della carreggiata stradale da due ad una corsia.
L’ultimazione complessiva delle attività, preannunciate al territorio anche durante uno specifico Comitato Operativo per la Viabilità (Cov), tenutosi sotto l’egida della competente Prefettura – è stimata entro il prossimo mese di maggio.
A seguire, sempre per il potenziamento degli standard di sicurezza e percorribilità di tale tratta stradale, previa nuova comunicazione, Anas ha già previsto l’esecuzione di un ulteriore intervento (suddiviso in due fasi) di installazione di nuove barriere di sicurezza, per un investimento complessivo di 2,2 milioni di euro.