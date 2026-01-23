Il Napoli in emergenza totale a Torino Si punta a ufficializzare Giovane al più presto. Anguissa ancora ai box

In emergenza totale il Napoli punta a mettere il brasiliano Giovane a disposizione di Conte quanto prima, magari a partire proprio da quella trasferta di Torino dove il mister azzurro a parte l'undici titolare, già di per sè molto risicato, avrà giusto Marianucci, Mazzocchi, Olivera, Gutierrez, un Lukaku a mezzo servizio e forse anche meno e un paio di ragazzini della primvavera.

L'obiettivo è far svolgere le visite mediche a Giovane quanto prima, magari con l'ufficialità che arriverà già in serata o domani mattina permettendogli di aggregarsi al gruppo in vista dello Stadium.

Difficile che in quel gruppo ci sia anche Frank Anguissa, che secondo Sky ha svolto ancora terapie e non è arruolabile per la gara contro i bianconeri.

Una situazione di emergenza cui il Napoli dovrà ovviare col mercato, sì, ma anche un po' di fortuna, laddove è totalmente mancata in questa stagione.