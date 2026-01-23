Vicinanza: "Fiducia nel lavoro di magistratura e forze dell'ordine" Il sindaco di Castellammare in merito all'indagine della Dda

"Ribadisco la piena e totale fiducia nel lavoro della magistratura e del lavoro delle forze dell’ordine, affinché le indagini facciano il loro corso fino in fondo.

Castellammare di Stabia vuole chiudere definitivamente con la camorra, che da troppo tempo tenta di condizionare la vita della città.

Per questo serve piena chiarezza, senza sconti per nessuno, nell’interesse della verità, della legalità e della dignità della nostra comunità" - è quanto dichiara Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia in merito all'indagine della Dda che ha coinvolto l'ex consigliere comunale Gennaro Oscurato.