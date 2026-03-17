Beukema: "Col Cagliari vogliamo vincere e chiudere bene prima della sosta" "Canzone Sal Da Vinci? La mia ragazza è napoletana e mi insegna le canzoni"

Il difensore del Napoli Sam Beukema è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli, analizzando la vittoria contro il Lecce e guardando alla prossima sfida contro il Cagliari prima della sosta per le Nazionali.

“Col Lecce serviva più attenzione sulle seconde palle”

Beukema ha evidenziato le difficoltà iniziali nella gestione delle palle lunghe degli avversari: “Sapevamo che il Lecce gioca molto su questo. Nel primo tempo dovevamo fare meglio, soprattutto sulle palle inattive. Nel secondo tempo, invece, abbiamo vinto più duelli e trovato più spazi”.

Il centrale ha sottolineato anche l’importanza del gol ritrovato da Matteo Politano: “Era solo questione di tempo. Si è sempre allenato al massimo e siamo felici per lui. Il fatto che 19 giocatori siano andati in gol dimostra che siamo una vera squadra”.

Difesa a tre e pressione da big club

Sul piano tattico, il difensore olandese ha parlato dell’adattamento alla difesa a tre: “Per me è una posizione nuova, ma mi sta aiutando a diventare più completo. Mi piace giocare sia da braccetto che al centro”.

Beukema ha poi affrontato il tema della pressione in una piazza come Napoli, ricordando le esperienze maturate con il Bologna : “Qui la pressione è più alta perché devi vincere sempre, ma è proprio questo che mi piace del calcio”.

“Cagliari partita fondamentale prima della sosta”

Guardando al prossimo impegno, il difensore ha ribadito la volontà della squadra di chiudere al meglio il ciclo di gare: “Sappiamo quanto sia importante la sfida contro il Cagliari. Vogliamo vincere e continuare a inseguire l’obiettivo della qualificazione in Champions League”.

Tra canzoni napoletane e sogno Nazionale

Spazio anche a un momento più leggero, con riferimento al video in cui canta un brano di Sal Da Vinci: “La mia ragazza è napoletana e mi insegna le canzoni. È stato molto divertente”.

Infine, il sogno della Nazionale: “Giocare con l’Olanda e disputare un Mondiale sarebbe straordinario, ma adesso penso solo al Napoli e a queste partite decisive”.