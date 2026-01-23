Da Sondrio a Napoli: finisce la latitanza di un uomo ricercato dalla polizia Deve rispondere di tentata estorsione e rapina aggravata.

Aveva il capo coperto da un cappuccio e si aggirava tra la gente destando non pochi sospetti. Una presenza, la sua, all'interno della stazione di Napoli centrale che non è passata di certo inosservata. Quando è stato a avvicinato dalla polizia ha tentato in qualche modo di allontanarsi ed eludere il controllo.

E qui la scoperta: si trattava di uomo, classe 2006 destinatario un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Sondrio perchè ritenuto gravemente indiziato dei reati di tentata estorsione e rapina aggravata.

Ordinanza che è stata eseguita dagli agenti del compartimento polizia ferroviaria per la Campania, impegnati nel servizio "Stazioni sicure".

I poliziotti lo hanno prontamente raggiunto e bloccato e condotto presso il carcere di Napoli Poggioreale a disposizione della competente autorità giudiziaria.