Ciambriello: giornata di riflessione e confronto su magistratura di sorveglianza Iniziativa promossa dal garante campano delle persone private della libertà personale

Un convegno teso a creare uno spazio di confronto e riflessione su ruolo, funzione e prospettive future della magistratura di sorveglianza si terrà il prossimo 30 gennaio presso il consiglio regionale della Campania Aula Giancarlo Siani al centro direzionale di Napoli, dalle ore 9.30 alle 14.00, organizzato dal garante campano delle persone private della libertà personale Samuele Ciambriello, d'intesa con l'osservatorio regionale sulle condizioni delle persone private della libertà personale e il supporto della cooperativa L'oomo e Il legno.

Quella del magistrato di sorveglianza è una figura centrale dell'ordinamento penitenziario italiano e più in generale nella tutela dei diritti fondamentali delle persone private della libertà personale.

Il suo operato, infatti, non si limita ad un controllo formale o alle misure alternative al carcere ma incide correttamente sulla qualità della vita detentiva e sui percorsi di reinserimento sociale.

Ci saranno i saluti istituzionali di Massimiliano Manfredi (Presidente del Consiglio regionale della Campania), Patrizia Mirra (Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli), Carlo Berdini (Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Campania) e Monica Amirante (ex Presidente Coordinamento Nazionale dei Magistrati di Sorveglianza).

Il convegno, presieduto da Samuele Ciambriello, prevede due distinte tavole rotonde.

La prima mattinata discuterà sul tema “Magistratura di Sorveglianza, una nuova strada”, introdotto da Giovanni Maria Pavarin (già Magistrato di Sorveglianza e Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale della provincia autonoma di Trento). Seguiranno poi sulla stessa linea gli interventi di Gianfranco Marcello (Direttore del carcere di Secondigliano), Claudia Nannola (Direttrice Uepe Napoli), Don Tonino Palmese (Garante dei detenuti Comune di Napoli), Elena Cimmino (Associazione "Il carcere possibile"), Maria Picardi (Magistrato di Sorveglianza di Napoli e membro del Comitato Esecutivo del Coordinamento Nazionale dei Magistrati di Sorveglianza), moderati da Alessandro Gargiulo (Membro dell'Osservatorio regionale sulle condizioni delle persone private della libertà personale).

In seguito al coffee break, la seconda mattinata sarà incentrata invece sul tema “Magistratura di Sorveglianza, tra sovraffollamento e tutela dei diritti ”, introdotto da Fabio Gianfilippi (Magistrato di Sorveglianza di Spoleto) cui seguiranno i contributi di Giulia Russo (Direttrice della C. C. di Poggioreale), Piero Rossi (Garante dei detenuti della Regione Puglia), Paolo Conte (Presidente Antigone-Campania), Maria Rosaria Cardenuto (Membro dell'Osservatorio regionale sulle condizioni delle persone private della libertà personale), Francesco Zaccaria (Coordinatore nazionale dell'Osservatorio Nazionale AIGA Carceri) e, a conclusione, Antonio Cairo (Magistrato di Sorveglianza di Napoli). Modera la seconda tavola rotonda Giuliana Trara Genoino (Membro dell'Osservatorio regionale sulle condizioni delle persone private della libertà personale).

Per il Garante Ciambriello: "L’insieme di questi preziosi contributi consentirà di comprendere l'importanza di questa figura dell'autorità giudiziaria nel complesso scacchiere del mondo penitenziario, e delle problematiche con cui ci si trova a dover fare quotidianamente i conti. Tale convegno si pone dunque come occasione per affrontare quello che si connota come un tema dirimente in riferimento al dettato costituzionale, sia per superare il problema del sovraffollamento, sia per migliorare la qualità della vita all'interno degli istituti e promuovere i diritti dei diversamente liberi".