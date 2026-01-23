Rapporto Svimez: a Napoli presentazione con Conte, Fico e Manfredi L'evento lunedì alla Domus Ars

Lunedì 26 gennaio, alle 17:00, alla Domus Ars, in via Santa Chiara 10, a NAPOLI, si terrà la presentazione del Rapporto Svimez 2025 "L'economia e la società del Mezzogiorno", uno dei principali appuntamenti di analisi e riflessione sulle dinamiche socio-economiche del Sud Italia. L'iniziativa, organizzata e coordinata da Asprom, Associazione per lo Sviluppo e la Promozione del Mezzogiorno, offrirà un quadro aggiornato delle trasformazioni economiche, sociali e demografiche che interessano il Mezzogiorno, mettendo in luce criticità strutturali e nuove opportunità di sviluppo nel contesto nazionale ed europeo. L'incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Roberto Fico, presidente della Regione Campania, Gaetano Manfredi, sindaco della Città Metropolitana di NAPOLI, e Melinda Di Matteo, componente del direttivo Asprom. Seguiranno gli interventi di Luca Bianchi, direttore Svimez, Maria Rosaria Carillo, professoressa ordinaria di Economia politica presso l'Università Parthenope, e Salvatore Micillo, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle. L'incontro sarà introdotto e moderato da Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Le conclusioni saranno affidate a Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle.