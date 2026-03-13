Riflettori puntati sul campo dell’anestesiologia: focus a Napoli Un incontro didattico e formativo

Si è concluso oggi l’evento "Game: Great anesthesia management exoerience", presso la splendida location del Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova di Napoli.

Un incontro didattico e formativo che ha visto la partecipazione di autorevoli esponenti, medici e infermieri, nel campo dell’anestesiologia.

Così in una nota Francesco Rossi:

"Ringrazio in particolar modo, il direttore Antonio Corcione e Marco Rispoli per avermi dato la possibilità di relazionare su un tema ancora poco conosciuto.

Complimenti, soprattutto, a tutti i colleghi e amici dell’Azienda Ospedaliera dei Colli per il loro magistrale elaborato".