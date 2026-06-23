Castellammare: Palazzo Farnese celebra i giovani campioni dello sport stabiese Il sindaco Luigi Vicinanza ha reso omaggio agli atleti

Castellammare di Stabia celebra i suoi giovani campioni dello sport. Questa mattina, nella sala consiliare di Palazzo Farnese, il sindaco Luigi Vicinanza ha reso omaggio agli atleti che nelle ultime settimane hanno portato il nome della città ai vertici del panorama nazionale, conquistando prestigiosi riconoscimenti nel canottaggio.

Protagonisti della cerimonia sono stati Antonio Todisco, Salvatore Iaccarino, Giuseppe Somma e Francesco Longobardi, vincitori del titolo italiano Under 17. Presenti anche Giovanni Buonocore e Carlo Cavallaro, campioni nella categoria Under 19 pronti a vestire la maglia azzurra. Nel corso dell'iniziativa sono stati inoltre premiati Angelo Longobardi e Francesco Gargiulo, rispettivamente pluricampione italiano di Taekwondo e campione regionale di box.

A ciascuno degli atleti il sindaco ha consegnato una medaglia commemorativa della Città di Castellammare di Stabia, come segno di riconoscimento per gli straordinari traguardi raggiunti e per l'esempio di passione e impegno per le nuove generazioni.

Alla premiazione hanno preso parte anche il presidente del Circolo Nautico Stabia, Giovanni De Angelis, il campione olimpico Giuseppe Abbagnale, autentico simbolo della tradizione remiera stabiese e italiana, e Francesco "Ciccio" Esposito, ambasciatore dello Sport del Comune di Castellammare di Stabia. Un momento di festa per ribadire il forte legame tra la città e la sua tradizione sportiva, da sempre strumento di crescita, inclusione e promozione dei valori più autentici della comunità.

"Questi giovani sono motivo di orgoglio per tutta Castellammare. Le loro vittorie raccontano di una città che sa investire nei giovani, nello sport e nei valori del rispetto, dell'impegno e del lavoro di squadra. A loro va il ringraziamento dell'intera comunità per aver rappresentato al meglio la nostra città", ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza.