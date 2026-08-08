IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Cento milioni in ballo Altro che "nessun dorma", dormite sonni tranquilli, il Napoli non compra e non comprerà nessuno...

Altro che "nessun dorma", dormite sonni tranquilli, il Napoli non compra e non comprerà nessuno, almeno fino a quando non avrà messo al sicuro - tra incassi e risparmi - un centinaio di milioni. A tal fine i 30 milioni (piu due) ottenuti dalla vendita di Gutierrez sono bruscolini. Ci sono questioni spinose da risolvere, proprio con i calciatori sui quali sono stati fatti gli investimenti più corposi: rivalorizzare Buongiorno; valorizzare Beukema; capire finalmente chi è Lucca e quanto può dare al Napoli (o a un'altra squadra), con il giusto modulo e la giusta fiducia. Già solo con loro tre ballano i 100 milioni di cui sopra.