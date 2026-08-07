Piantedosi a Sorrento, Rastrelli: importante occasione di confronto, avanti così E' intervenuto anche il presidente dei senatori del partito di Giorgia Meloni, Lucio Malan

"Una significativa occasione di approfondimento su temi che toccano da vicino la vita dei cittadini e il futuro del Paese".

Cosi il senatore di Fratelli d'Italia Sergio Rastrelli, segretario della Commissione Giustizia e della Commissione parlamentare Antimafia, a margine dell'iniziativa "Bar Italia" organizzata da Fratelli d'Italia a Sorrento (Napoli), con la partecipazione del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, del presidente dei senatori del partito di Giorgia Meloni, Lucio Malan, dei parlamentari e dei consiglieri regionali campani.

"Un confronto particolarmente interessante con uno dei protagonisti del Governo Meloni - ha spiegato Rastrelli - che ha confermato, qualora ce ne fosse stato bisogno, la straordinaria capacità di affrontare con grande competenza e determinazione le principali sfide in materia di sicurezza, garantendo risposte concrete nel contrasto a ogni tentativo di infiltrazione mafiosa nelle istituzioni e nel tessuto economico".

"Un tema, questo, particolarmente caldo in Campania e nel Napoletano ma priorità assoluta per Fratelli d'Italia perché - conclude Rastrelli - la difesa della legalità resta la condizione indispensabile per assicurare libertà, sviluppo e fiducia nello Stato".