Piantedosi a Sorrento, Rastrelli: importante occasione di confronto, avanti così

"Una significativa occasione di approfondimento su temi che toccano da vicino la vita dei cittadini e il futuro del Paese".
Cosi il senatore di Fratelli d'Italia Sergio Rastrelli, segretario della Commissione Giustizia e della Commissione parlamentare Antimafia, a margine dell'iniziativa "Bar Italia" organizzata da Fratelli d'Italia a Sorrento (Napoli), con la partecipazione del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, del presidente dei senatori del partito di Giorgia Meloni, Lucio Malan, dei parlamentari e dei consiglieri regionali campani.
"Un confronto particolarmente interessante con uno dei protagonisti del Governo Meloni - ha spiegato Rastrelli - che ha confermato, qualora ce ne fosse stato bisogno, la straordinaria capacità di affrontare con grande competenza e determinazione le principali sfide in materia di sicurezza, garantendo risposte concrete nel contrasto a ogni tentativo di infiltrazione mafiosa nelle istituzioni e nel tessuto economico".
"Un tema, questo, particolarmente caldo in Campania e nel Napoletano ma priorità assoluta per Fratelli d'Italia perché - conclude Rastrelli - la difesa della legalità resta la condizione indispensabile per assicurare libertà, sviluppo e fiducia nello Stato".