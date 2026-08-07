Gabriel Jesus al Napoli? Pista concreta: le ultime sulla trattativa Il Napoli guarda a Gabriel Jesus come rinforzo per l'attacco: il punto sulla trattativa

Il Napoli si muove sul mercato sondando diverse trattative: tra queste la strada che porta a Gabriel Jesus dall'Arsenal, che sembra assumere sempre maggiore concretezza. A riverlarlo è l'esperto di mercato, Fabrizio Romano, tramite la propria diretta YouTube, evidenziando come il Napoli veda in Jesus un possibile rinforzo offensivo per la prossima stagione.

Secondo quanto raccontato il club azzurro avrebbe avuto dei contatti con gli agenti del giocatore, che sono gli stessi che seguono Massimiliano Allegri. Il calciatore si sarebbe mostrato favorevole a trasferirsi in Italia ed iniziare una nuova avventura in Serie A.

Gabriel Jesus-Napoli: la situazione attuale

Nonostante siano stati avviati i dialoghi, prima di procedere sul mercato in entrata, il Napoli deve operare con delle cessioni. Successivamente, sarà possibile per gli azzurri valutare il brasiliano come alternativa a Rasmus Hojlund o anche figura complementare in campo. Gabriel Jesus, infatti, può giocare anche da seconda punta e svolgere un ruolo di raccordo.

Il calciatore sembrerebbe aver aperto al Napoli, ma la situazione è ancora alle prime battute e la società azzurra deve guardare prima alle cessioni.