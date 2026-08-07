Dj Godzi: al via il crowdfunding per "Il Suono Interrotto" Nel giorno del compleanno del dj napoletano parte la campagna per il documentario di Alessia Pinto

Nel giorno in cui Michele Luca Noschese, noto nel panorama internazionale della musica elettronica come DJ Godzi, avrebbe festeggiato il suo compleanno, la sua comunità e i suoi amici si sono mobilitati per offrirgli un tributo che superi i freddi confini delle aule giudiziarie e delle notizie di cronaca nera.

È partita ufficialmente la campagna di crowdfunding per sostenere la realizzazione di "The Interrupted Sound" (Il Suono Interrotto), il progetto di documentario ideato dall'autrice e direttrice creativa Alessia Pinto. L'iniziativa ha registrato una risposta immediata: nelle prime ore dal lancio sono stati raccolti 1.725 euro grazie al contributo di 53 sostenitori, a testimonianza di quanto il ricordo del giovane produttore partenopeo sia ancora vivo tra Napoli, Ibiza e i club di tutto il mondo.

Oltre il caso di cronaca: un racconto corale e umano

Il documentario, sviluppato con il pieno consenso e la collaborazione diretta della famiglia Noschese, nasce dall'esigenza di restituire una dimensione umana, artistica e intima alla figura di Michele. La narrazione intreccerà le testimonianze di familiari, colleghi e amici d'infanzia, dando forma a un'opera corale che ripercorre i suoi sogni, la sua musica e il segno profondo lasciato nelle persone che lo hanno amato.

Mentre la Procura di Roma prosegue gli accertamenti sulle drammatiche circostanze dell'intervento della Guardia Civil a Ibiza nel luglio 2025 a seguito del quale il giovane artista napoletano è morto, il film sceglie deliberatamente di concentrarsi sulla vita del trentaseienne prima che il suo nome diventasse un caso mediatico e diplomatico.

Le parole dell'autrice e gli obiettivi della campagna

A guidare il progetto è Alessia Pinto (Aleija), una delle migliori amiche di Michele, già diplomatasi al Master in Cinema e Televisione dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli diretto dal produttore premio Oscar Nicola Giuliano. "Ho sentito il bisogno di raccontare chi era Michele prima che il suo nome diventasse una notizia. Credo che nessuna persona debba essere ricordata soltanto per il modo in cui è morta. Il cinema può custodire la memoria e restituire profondità alle persone: è da questo desiderio che nasce 'The Interrupted Sound'", ha dichiarato l'autrice.

I fondi raccolti tramite la piattaforma BuonaCausa serviranno a finanziare la fase di sviluppo della pellicola: la realizzazione del teaser ufficiale, la stesura del trattamento, la sceneggiatura e la preparazione del pitch materiale fondamentale per presentare il progetto a case di produzione e distributori italiani e internazionali.

Come sostenere il progetto

La campagna di azionariato popolare è attiva online sulla piattaforma BuonaCausa (all'indirizzo buonacausa.org/cause/djgodzi). L'obiettivo dei promotori è trasformare la memoria individuale in un'opera di valore civile e culturale, dimostrando come il suono interrotto di DJ Godzi continui, in realtà, a risuonare nella voce di chi chiede verità, dignità e ricordo.