Napoli, Meret o Savic? Spunta un nuovo nome per la porta azzurra! Secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano il Napoli starebbe considerando un altro nome

Il Napoli vaglia un nuovo nome per la porta azzurra. In questa fase di mercato e di ritiro il club starebbe maturando ancora riflessioni circa la scelta dell'estremo difensore, disponendo in questo momento di Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic. Nelle prime amichevoli il nuovo allenatore del Napoli è partito sempre con il portiere italiano tra i pali.

Nel caso in cui il club azzurro voglia intervenire sul mercato per portare in casa un nuovo estremo difensore, deve chiaramente adoperarsi prima sul fronte delle cessioni, lasciando andare o Meret o Savic.

Nuovo nome per la porta del Napoli: spunta Musso!

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, esperto di calcio mercato, sul proprio canale YouTube, il Napoli avrebbe un interesse nei confronti di Juan Musso. Si tratta quindi del portiere argentino classe 1994, in questo momento impegnato con l'Atletico Madrid, adoperato spesso dagli spagnoli nel periodo di indisponibilità di Jan Oblak.

Un calciatore già noto all'ambiente Serie A, avendo giocato nelle fila dell'Atalanta dal 2021 al 2024. Il portiere ha attualmente un contratto in scadenza nel 2028, ma Romano sottolinea che per il Napoli la priorità restano le cessioni per poi poter lavorare sul mercato in entrata.