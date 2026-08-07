Castel di Sangro: Allegri prova la formazione anti Celta Partitella a campo lungo per gli azzurri al Patini

Non si placa la pioggia sul ritiro di Castel di Sangro, ma il maltempo non frena la marcia d'avvicinamento del Napoli verso i primi appuntamenti della nuova stagione. Tra campo e abbraccio dei tifosi, la giornata azzurra si è rivelata intensa e ricca di indicazioni tattiche.

La sessione di allenamento si è aperta con la rosa divisa in due gruppi, impegnata in partitelle a una porta ad alta intensità. La nota più lieta per lo staff tecnico arriva dall'infermeria: gruppo al completo sul terreno di gioco, con il rientro a pieno regime anche di chi nelle ultime uscite aveva accusato qualche piccolo acciacco fisico.

Verso l'amichevole Napoli - Celta: le prove di formazione

Nella seconda parte della seduta, l'attenzione si è spostata sulla partitella a campo lungo, vero e proprio test generale in vista dell'amichevole contro il Celta Vigo. L'undici schierato tra i presunti titolari delinea con maggiore chiarezza l'ossatura della squadra che affronterà gli spagnoli.

Tra i pali fiducia a Milinkovic, protetto da una linea difensiva a quattro composta da Di Lorenzo e Olivera sulle corsie esterne, con Rrahmani e Rafa Marin a guidare il reparto centrale. La mediana poggia sulle geometrie di Lobotka, affiancato dalla fisicità e dall'inserimento di Anguissa e McTominay. In avanti, spazio al tridente con Politano e Alisson Santos ad agire ai lati del punto di riferimento centrale Hojlund.

Tifosi in festa nel centro cittadino

La giornata si chiuderà nel segno dell'entusiasmo popolare. Questa sera il centro di Castel di Sangro farà da cornice alla presentazione ufficiale in piazza di quattro protagonisti della rosa: Marianucci, Mazzocchi, Contini e Giovane incontreranno i sostenitori azzurri per un bagno di folla che riscalderà l'ambiente a dispetto del clima rigido.