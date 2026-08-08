Incendio nella sede del consiglio comunale: forse è stato un corto circuito Gravi i danni nella struttura di via Verdi: possibile che la causa sia stato il grande caldo

Un incendio ha danneggiato questa notte l'ingresso della sede del Consiglio comunale di Napoli, in via Verdi. Le prime verifiche effettuate dall'amministrazione comunale hanno escluso qualsiasi matrice dolosa, indicando come causa più probabile un corto circuito legato al surriscaldamento dei cavi elettrici, fenomeno collegato all'ondata di caldo che nelle ultime settimane sta provocando diversi blackout in varie zone della città.

LA SCOPERTA DELL'INCENDIO

Ad accorgersi del rogo sono stati gli agenti della Polizia municipale, che intorno alle 7 di questa mattina hanno dato l'allarme al momento dell'apertura della sede comunale. Al loro arrivo hanno trovato solo fumo: le fiamme si erano già autoestinte senza causare feriti.

I DANNI ALL'EDIFICIO

L'incendio si è sviluppato nell'atrio al piano terra dell'edificio, che ospita la sede del Consiglio comunale e diversi uffici amministrativi. Il rogo ha colpito soprattutto la zona dell'androne, dal portone al cortile, causando la distruzione del gabbiotto d'ingresso, il crollo della vetrata centrale e l'annerimento della parte superiore del portone. Il fumo si è propagato anche ai piani superiori, dove saranno effettuate ulteriori verifiche sulla staticità delle strutture. Il vano ascensori non è stato invece raggiunto dalle fiamme. Il palazzo resta al momento inaccessibile per consentire i sopralluoghi in corso.

I RILIEVI DELLE FORZE DELL'ORDINE

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato con la Digos, i Carabinieri e la Polizia scientifica per accertare le cause del rogo. I rilievi tecnici non hanno riscontrato segni di effrazione né la presenza di inneschi o sostanze acceleranti, elementi che hanno contribuito a escludere l'ipotesi dolosa.

LA DICHIARAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sul luogo dell'accaduto si è recata l'assessora Teresa Armato, in costante contatto con il sindaco Gaetano Manfredi e con la presidente del Consiglio Comunale Enza Amato. In una dichiarazione congiunta, le due hanno voluto rassicurare sulla natura dell'episodio: "Vogliamo rassicurare sul fatto che l'episodio è stato di matrice puramente accidentale e che non si registrano fortunatamente danni a persone. I nostri tecnici sono già al lavoro sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco, per una puntuale verifica dell'entità dei danni materiali e della stabilità delle strutture. Saranno programmati ad horas interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza dello stato dei luoghi, con l'obiettivo di garantire la piena e tempestiva ripresa di tutte le attività istituzionali e degli uffici".