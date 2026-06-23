Terra dei Fuochi, firmato patto tra Prefettura ed Ordine dei Giornalisti campano Prevenzione ed informazione al fine di rendere la cittadinanza consapevole sulla tutela ambientale

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha incontrato il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, per sottoscrivere un protocollo d'intesa sul tema della Terra dei Fuochi. Un lavoro che mira a favorire, oltre che l'azione di repressione, anche un'attività di prevenzione ed informazione per rendere i cittadini sempre più protagonisti nei confronti della tutela dell'ambiente.

L'obiettivo è quindi quello di operare su due fronti e di cooperare anche a livello mediatico per favorire una consapevolezza nella cittadinanza dei rischi derivanti da una illecita gestione dei rifiuti, anche urbani. Un percorso di contrasto ai roghi fatto di repressione, ma anche di prevenzione.

Il prefetto di Bari: «Un'informazione puntuale è indispensabile»

Sarà sempre più importante raccontare quanto fatto da Enti e Amministrazioni in relazione al controllo del territorio ma anche rendere i cittadini consapevoli. Per raggiungere questi obiettivi il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha sottoscritto un protocollo di intesa con l’Ordine dei Giornalisti della Campania.

«Un’informazione puntuale su temi così importanti – spiega il Prefetto di Napoli, Michele di Bari – è indispensabile. Ritengo preziosa la collaborazione che i giornalisti della Campania potranno fornire nell’avvio di campagne di sensibilizzazione, facendo capire a tutti, iniziando dai giovani, che ognuno può e deve essere il custode dell’ambiente. E lo si può fare anche con piccoli gesti quotidiani».

«I giornalisti hanno un compito di raccontare i fatti – dice invece il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli – ma anche di essere protagonisti attivi della crescita civile e sociale delle comunità nelle quali operano. Ringrazio il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, di aver voluto avviare questo percorso di collaborazione».