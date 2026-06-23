Incendio ospedale del mare: interviene Ugl salute Campania "Evitata la tragedia, ora la Regione avvii verifiche straordinarie in tutte le strutture"

In merito al grave incendio che ha colpito in data 21 giugno 2026 l’ospedale del mare a Napoli, la Ugl salute Campania esprime un profondo sollievo per l’assenza di vittime o feriti tra i pazienti, il personale sanitario e i visitatori.

"Solo la prontezza dei soccorsi da parte del personale sanitario dell’ospedale e l'immediata attivazione delle prime misure di emergenza hanno evitato che l'evento si trasformasse in una tragedia immane. Tuttavia, quanto accaduto rappresenta un campanello d'allarme che non può e non deve essere ignorato.

La sicurezza all'interno dei luoghi di cura deve essere una garanzia assoluta sia per i cittadini che ricevono assistenza, sia per tutte le lavoratrici e i lavoratori della sanità che operano quotidianamente in prima linea".

Per queste ragioni, la Ugl salute Campania si rivolge formalmente agli organi istituzionali della regione Campania, chiedendo un intervento immediato e di massima fermezza.

"È necessario che la Regione attivi formalmente ed urgentemente tutti i direttori generali delle strutture sanitarie pubbliche del territorio campano affinché, per il tramite del personale Rspp e Aspp dei servizi di prevenzione e protezione aziendali, si proceda a una verifica straordinaria, capillare e rigorosa di tutti i protocolli operativi di sicurezza antincendio.

Nello specifico, chiediamo che vengano monitorati con urgenza l'efficienza e la corretta manutenzione dei sistemi di rilevazione e spegnimento dei roghi, l'aggiornamento e la reale applicazione dei piani di evacuazione rapida, specialmente per i reparti critici o con pazienti a ridotta mobilità, e lo stato della formazione del personale sanitario e tecnico in materia di gestione delle emergenze.

Non possiamo affidarci alla fortuna o alla gestione dell'imprevisto quando parliamo della vita delle persone e della tutela dei lavoratori all'interno degli ospedali pubblici. Chiediamo alla Regione una mappatura chiara e un'azione di controllo serrata: la prevenzione è l'unica vera difesa per evitare che simili episodi possano ripetersi con conseguenze ben più drammatiche", conclude il segretario regionale della Ugl salute, Gerardo Marino.