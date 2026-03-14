Costiera Sorrentina: carabinieri arrestano 31enne due volte in due giorni

Dovrà rispondre di furto un 31enne algerino

costiera sorrentina carabinieri arrestano 31enne due volte in due giorni

Arresto convalidato

Napoli.  

Arrestato, liberato, arrestato. Non è un gioco di parole ma ciò che è accaduto sulla costiera Sorrentina.
Sono le 10 a Sorrento e i carabinieri arrestano per furto un 31enne algerino, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti specifici.

L’uomo aveva tentato di rubare un monopattino elettrico di una donna. Viene arrestato dalla polizia municipale e dai carabinieri per poi affrontare il processo la mattina seguente.

Arresto convalidato, nessuna misura applicata. Passa qualche ora, sono le 16:30 e a Meta di Sorrento avviene il nuovo arresto.

Il 31enne viene sorpreso dai carabinieri di Piano dopo aver appena rubato una ebike di una 55enne del posto. L’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Poggioreale per la convalida.

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