Anziana truffata da finto impiegato Inps: arrestato l'autore del raggiro Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia di un'anziana residente a Terracina

A Napoli, nel quartiere Secondigliano, i carabinieri di Terracina, con la collaborazione dell’arma locale, hanno localizzato ed eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Latina, su richiesta della procura, nei confronti di un 60enne, per l’ipotesi di “Truffa aggravata”.

Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia resa da un’anziana residente a Terracina, che lo scorso febbraio, è stata raggiunta a casa da un sedicente funzionario dell’Inps con il pretesto di dover consegnare una raccomandata.

Con artifici e raggiri, l’uomo ha indotto la vittima a consegnare la somma di 1000 euro in contanti, asserendo che fosse necessario per perfezionare la consegna di un assegno dell’Inps. Soltanto in serata, il figlio della malcapitata, esaminando la documentazione lasciata all’anziana vittima (degli stampati di un istituto di credito, in bianco) si è reso conto del raggiro.

Attraverso la descrizione dell’uomo e la proficua circolarità informativa tra i vari reparti dell’arma, i militari sono riusciti a dare un nome all’autore, che è risultato gravato da specifici pregiudizi commessi in varie zone d’Italia.

Resta alta l’attenzione da parte degli inquirenti nell’analizzare e contrastare tali insidiose forme di reato ai danni di persone anziane, vittime vulnerabili, garantendo un’attivazione continua e costante da parte dell’arma dei carabinieri, attraverso le locali stazioni, dislocate capillarmente sul territorio. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’indagati vale il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva, ai sensi dell’art. 27 della costituzione.