"Napoli ebbra di luce", inizia il Maggio dei Monumenti 2026 Ecco il programma

Al via la 32ª edizione del Maggio dei Monumenti, l'appuntamento storico che quest'anno trasforma Napoli in un palcoscenico a cielo aperto dal 2 maggio al 2 giugno. Il tema scelto dal Comune di Napoli, “Ebbra di luce, folle di colori”, celebra la solarità e la vitalità cromatica della città, coinvolgendo tutte le dieci municipalità con un programma diffuso che unisce il cuore storico alle zone collinari e alle periferie.

Di seguito, una guida utile per orientarsi tra i principali appuntamenti e pianificare le proprie visite.

I Grandi Eventi del Programma Istituzionale

Il Comune propone una serie di eventi di punta, molti dei quali a ingresso gratuito: Musica e Mare Il momento clou della rassegna è previsto per il 31 maggio alla Rotonda Diaz (ore 21:00), con il concerto gratuito di Stefano Bollani e il sassofonista Daniele Sepe.

Mostre Diffuse: Il progetto "Tinte Forti" trasforma gli spazi pubblici in gallerie d'arte contemporanea, con installazioni che dialogano con l'architettura storica.

Aperture Straordinarie: Luoghi solitamente chiusi al pubblico, come la Cappella Pignatelli (Municipalità 4) o le antiche cisterne di San Pietro a Patierno, saranno visitabili con guide esperte.

Guida Pratica alle Municipalità: Cosa non perdere

Il programma "Le iniziative dalla città" offre una varietà incredibile di percorsi tematici: Centro Storico e Cultura (Mun. 1, 2, 3, 4), Palazzo Reale: Visite speciali ai giardini pensili che offrono una vista unica sul Golfo (Ingresso a pagamento, riduzioni per giovani e over 65). Il Cimitero Ebraico: Un’occasione rara per visitare il campo di Via Cappella Vecchia, scoprendo riti e tradizioni della comunità ebraica napoletana. Maggio a Capodimonte: Mostre fotografiche e percorsi sensoriali nel Bosco, ideali per le famiglie. Storia e Tradizioni (Mun. 7, 8, 9, 10). Pianura (Mun. 9) Un viaggio nel tempo con le scuole del quartiere che rievocano il 1926, anno dell'unione di Pianura alla città di Napoli. San Pietro a Patierno (Mun. 7): Alla scoperta delle tradizioni contadine presso il Museo Masseria Luce, un'oasi di pace tra i campi e l'aeroporto. Ponticelli (Mun. 6): Itinerari guidati tra i murales giganti che hanno reso il quartiere un punto di riferimento internazionale per la street art.

La geografia del "Maggio": periferie al centro o ai margini?

L’edizione 2026, in programma dal 2 maggio al 2 giugno, punta a una "narrazione policentrica". È il caso della Municipalità 9, dove l'I.C.S. Ferdinando Russo si fa carico di riscoprire il quartiere di Pianura, evidenziando come l'integrazione amministrativa con Napoli, avvenuta nel 1926, resti un tema aperto dopo un secolo. Lo stesso accade a San Pietro a Patierno (Municipalità 7), dove la memoria dei casali agricoli è affidata all’associazionismo locale, con il Museo Masseria Luce che opera tra i giganti dell'aeroporto di Capodichino.

Visite guidate a pagamento: Molti dei percorsi tra i vicoli e le chiese, come quelli curati da Insolitaguida, prevedono ticket dai 15 ai 20 euro.

Palazzo Reale e Musei: Per accedere ai giardini o alle sale di Villa Pignatelli, i cittadini devono sommare il costo della visita guidata (3 euro) al biglietto d'ingresso ministeriale, che per Palazzo Reale tocca i 15 euro.

Contributi volontari: Significativo il caso del Vecchio Cimitero Ebraico (Municipalità 4), dove l’apertura straordinaria è legata a un contributo "volontario" di almeno 10 euro destinato ai restauri, segnale di un patrimonio che fatica a trovare fondi pubblici per la manutenzione ordinaria.