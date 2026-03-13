Ospedale Monaldi: grande adesione alla giornata di screening e prevenzione Iniziativa dedicata all’identificazione precoce delle patologie mammarie.

Grande adesione alla giornata di screening e prevenzione senologica organizzata dall’Uosd di senologia del Monaldi dell’azienda ospedaliera dei Colli, dedicata all’identificazione precoce delle patologie mammarie.

Sono state circa 50 le donne che hanno partecipato, molte delle quali under 40, scegliendo di prendersi cura della propria salute attraverso una valutazione specialistica.

Durante la mattinata le partecipanti hanno potuto accedere a un percorso dedicato che ha previsto visita senologica e, nei casi di sospetto clinico, ecografia mammaria di approfondimento eseguita contestualmente dagli specialisti.

Un’importante occasione anche per fare informazione e orientamento sui percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, attivi nelle strutture di alta specialità dell’azienda.

La partecipazione registrata conferma quanto prevenzione e diagnosi precoce siano strumenti fondamentali per tutelare la salute delle donne.